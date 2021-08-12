شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يشكو التحكيم: العدالة تطبق فى صراع القمة وتتجاهل القاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد عبد المنصف مدير الكرة بنادي وادى دجلة استيائه من القرارات التحكيمية في مباراة الفريق امام المحلة، والتى جمعت الفريقين أول أمس على ملعب زعيم الفلاحين، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق.

وقال عبد المنصف لـ"الخليج 365": "نثق في نزاهة التحكيم المصري، لكن لماذا لم يراجع الحكم، تقنية الفار في ضربة جزاء المحلة التى احتسبت في الدقيقة الأخيرة من المباراة، في حين ان بعض اللعبات لفرق القمة، تستغرق ثمان دقائق لمراجعتها".

وتابع مدير الكرة بنادي وادى دجلة: "العدالة تطبق في صراع القمة، فلماذا لا تطبق في صراع القاع، التحكيم أضاع علينا نقطتين في منتهى الأهمية، وكل نقطة لها حساباتها في صراع المؤخرة".

وأوضح أوسة: "بعض المباريات ننسى النتيجة ونقضي مشاوير في الوقت الذي يستغرقه الحكم لمتابعة وإعادة اللقطات، مثل مباراة الأهلي والإسماعيلي أمس، ومباراة إنبي وسموحة قبلها، وفي مباريات الفرق التى تنافس للبقاء لا يهتم الحكام بمراجعة الفار، رغم أن صراع القاع لا يقل اثارة وأهمية عن صراع الصدارة".

قرر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال المدير الفني تقديم موعد المران الذي كان مقررا اه السادسة مساء اليوم ليقام الرابعة عصرا، بسبب تمسك الجهاز واللاعبون على حضور جنازة طه عثمان لاعب الفريق السابق.