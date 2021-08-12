شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد : حساب مزيف وراء هجومى على حلمى طولان عبر "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق عدم إقدامه على انتقاد حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى عبر موقع تويتر، مشددا على أنه لا يمتلك أى حسابات عبر "تويتر".

قال نجم الزمالك السابق خلال تصريحات خاصة أنه فوجئ بوجود حساب مزيف يحمل اسمه ويهاجم حلمي طولان المدير قبل مباراة الفريق البترولي المقبلة أمام الأهلي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أوضح عبد الواحد أن علاقته قوية للغاية بحلمى طولان، لأنه سبق وتدرب تحت قيادته ويكن له كل الاحترام، موضحا أنه لا أساس من الصحة لهجومه على المدير الفنى للفريق البترولى.

وقرر عبد الواحد السيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحل شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".