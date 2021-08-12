شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: سنخوض مباراة الزمالك بنفس أداء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى بأسم النادى الإسماعيلى على أن فريق الدراويش سيخوض لقاء الزمالك المقبل فى الدورى بنفس أداء مواجهة الأهلى التى إنتهت أمس بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 لكلا الفريقين .

قال وحيد فى تصريحات إذاعية عبر برنامج " وان تو" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت أن فريق الإسماعيلى يخوض كل المباريات على الفوز ، مشيرا إلى أن الأداء تطور بشكل كبير تحت قيادة إيهاب جلال الذى أصبح التجديد له مطلب جماهيرى .

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم :"عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".