شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني لدجلة واللاعبون يحضرون جنازة طه عثمان وتغيير موعد المران لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال المدير الفني تقديم موعد المران الذي كان مقررا اه السادسة مساء اليوم ليقام الرابعة عصرا، بسبب تمسك الجهاز واللاعبون على حضور جنازة طه عثمان لاعب الفريق السابق.

وكشف الجهاز الفني ان جنازة اللاعب الشاب الذي لقى حتفه تم تأجيلها بسبب تأخر اصدار تصريح الدفن وعدم انتهاء تحقيقات النيابة حتى الآن.

وتجري النيابة العامة تحقيقات مع أسرة طه عثمان لاعب دجلة المتوفي والمتسببين في الحادث، وهو ما تسبب في تأجيل تشييع الجنازة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة طه عثمان بعد صلاة العصر في مقابر باب النصر، في حي باب الشاعرية.

وكشف أحمد عاطف لاعب دجلة تفاصيل وفاة زميله السابق في الفريق طه عثمان الذي وافته المنية امس الأربعاء.

وقال عاطف لـ"الخليج 365" أن الراحل طه عثمان كان رفقة بعض أصدقائه في سيارة لحضور حفل زفاف صديق لهم بالتجمع الخامس قبل ان يلقي حتفه في حادث أليم.

وتابع أن جميع من في السيارة أصيبوا إصابات بالغة ومتوسطة والوحيد الذي لقى ربه هو طه عثما