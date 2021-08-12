فراعنة التنس فى تحدي قوى أمام الجزائر بكأس ديفيز

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى الأول للرجال للتنس مباراته الثانية غداً الجمعة وذلك أمام نظيره الجزائرى فى آخر مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس ديفيز المجموعة الافريقية الثالثة المقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 7 منتخبات.

ويسعى المنتخب الوطنى بقيادة حسن العروسى واللاعبين محمد صفوت وعمرو عسراوى وأدهم جابر وشريف مخلوف إلى حسم المواجهة بالفوز وتصدر المجموعة الأولى لملاقاة ألفريق صاحب المركز الثانى بالمجموعة الثانية فى الدور الثانى والأخير للبطولة الذى سيقام بعد غدا السبت .

وكان منتخب مصر قد تمكن من الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره منتخب بنين بنتيجة 2/ 1 حيث تفوق كل من عمر عسراوى ومحمد صفوت فى مباراتى الفردى بينما أخفق الثنائى أدهم جابر وشريف مخلوف فى مباراة الزوجى .