شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى فرص الأهلى في التتويج بالدورى بعد نقطة الاسماعيلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل صراع لقب الدوري المصري بين الأهلي "حامل اللقب" والزمالك متصدر الترتيب قبل 5 جولات من نهاية البطولة ، ويسعى المارد الاحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهو موقف الصراع المشتعل بين الاهلى والزمالك فى الدوري ؟

ج: انفرد الزمالك بالصدارة بعد نهاية الجولة 29 التي شهدت فوز الفريق الأبيض على الاتحاد السكندري (2-1)، بينما تعادل الأهلي مع الإسماعيلي (1-1) ، وأصبح رصيد الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون 67 نقطة، ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي الذي وصل إلى 65 نقطة.

س: هل فقد الاهلى فرصة الحفاظ على الدوري للموسم السادس على التوالى ؟

ج: لاتزال الفرصة سانحة أمام الاهلى ولكنها مرتبطة بتعثر الزمالك وفقدانه نقطتين فى المباريات المقبلة لتعود الافضلية للأهلى بالمواجهات المباشرة.

س: كيف تحسم المواجهات المباشرة بطولة الدوري حال اللجوء لها ؟

ج: يتفوق الأهلى على الزمالك بفارق المواجهات المباشرة بعدما فاز فى مباراة الدور الأول بهدفين لهدف وتعادل فى مباراة العودة بهدف لكل فريق، ولكن الافضلية الحالية للزمالك برصيد نقطتين بعد تعثر المارد الاحمر أمام الاسماعيلى ، وحال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

س: ماهى مواجهات الجولة المقبلة للأهلى والزمالك ؟

ج: يخرج الزمالك في الجولة 30 للدوري لمواجهة الإسماعيلي في ملعب الأخير، بينما يستضيف الأهلي على ملعبه بالسلام منافسه إنبي يوم السبت المقبل.

س: ماهى المباريات المتبقية للزمالك فى الدوري ؟

ج: -الجولة الـ30.. الإسماعيلى ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية فى السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادى دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد فى التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربى أحد يومى 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلى ضد الزمالك أحد يومى 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

س: ماهى المباريات المتبقية للأهلى فى الدوري ؟

ج: الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.