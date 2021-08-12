شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الدورى لم يحسم .. والأهلى كان الأفضل أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادى الأهلى أن الدورى هذا الموسم لم يحسم بعد، رغم تعادل الأهلى أمام الإسماعيلى بنتيجة 1 / 1 أمس .
و قال يوسف فى تصريح لإذاعة أون سبورتس ، أن الأهلى كان يستحق الفوز أمام الدراويش ، مشيرا إلى أنه كان الأفضل و خاصة فى الشوط الثانى .
بينما وجه يوسف اللوم على الأخطاء الدفاعية ، مؤكدا على أنه يوجد خلل كبير فى الخط الخلفى .
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ،أمام انبي والمقرر إقامتها ،بعد غد السبت على استاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملاً ، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب.
وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة ، رئيس الجهاز الطبي، على عقد جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق قبل مران الأهلي للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في جزء من التدريبات بعد شكوى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة قبل مباراة الإسماعيلي ،حيث أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش المران، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والتحضير لمواجهة انبي المرتقبة.
يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتسببت فى حرمان فريقه من الخروج بالثلاث نقاط وفقدان نقطتين فى مشواره نحو التربع على قمة الدورى والتى فقدها لصالح الزمالك.