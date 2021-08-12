شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الدورى لم يحسم .. والأهلى كان الأفضل أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادى الأهلى أن الدورى هذا الموسم لم يحسم بعد، رغم تعادل الأهلى أمام الإسماعيلى بنتيجة 1 / 1 أمس .

و قال يوسف فى تصريح لإذاعة أون سبورتس ، أن الأهلى كان يستحق الفوز أمام الدراويش ، مشيرا إلى أنه كان الأفضل و خاصة فى الشوط الثانى .

بينما وجه يوسف اللوم على الأخطاء الدفاعية ، مؤكدا على أنه يوجد خلل كبير فى الخط الخلفى .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ،أمام انبي والمقرر إقامتها ،بعد غد السبت على استاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملاً ، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب.