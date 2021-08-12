فخر الدين بن يوسف: سنقاتل للفوز أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل

أبدى المهاجم التونسي بصفوف نادي الإسماعيلي، فخر الدين بن يوسف، سعادته بالمستوى الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الماضية.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للإسماعيلي خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأهلي، مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من دوري WE.

وقال اللاعب التونسي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يتمنى مواصلة التهديف في المباراة المقبلة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن زملائه سيقاتلون خلال المباراة لحصد الثلاثة نقاط وتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

وأشار بن يوسف إلى أنه يعتز بهدفه الذي سجله في مرمى الأهلي، قائلاً:" إحراز الأهداف هو جزء من متعة كرة القدم".

ويلتقي الإسماعيلي نظيره الزمالك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري WE.

ويدخل الإسماعيلي المباراة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 67 نقطة.