"لا جديد".. مدرب برايتون يعلق على مستقبل بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، أنه لا يوجد شيء جديد بشأن مستقبل بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط تاو بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الجاري، وأكد مصدر لمصراوي في تصريحات سابقة أن العقود سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.. طالع مزيد من التفاصيل

وخلال تصريحات قبل مباراة السبت ضد بيرنلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قال بوتر: "تاو تدرب معنا هذا الاسبوع، كان هناك اهتمام به من الخارج لكن لا شيء جديد حدث".

وأضاف: "تاو تدرب معنا صباحًا وهو جاهز لمباراة السبت المقبل".

يذكر أن برايتون طلب في البداية الحصول على 4 ملايين يورو من الأهلي، بينما تمسك الأخير بعرضه البالغ قيمته مليون و500 ألف يورو، قبل أن تستمر المفاوضات لتصل إلى مليون و800 ألف يورو.