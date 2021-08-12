محامي الزمالك يرد.. هل يتم خصم نقاط بقرار من فيفا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف نصر عزام محامي نادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يقوم بإصدار أي قرارات حول خصم نقاط من الأندية في حال وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية.

وكتب محامي الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"فيفا لا تصدر أي قرارات بخصم نقاط من الأندية في حالة وجود مستحقات بأحكام نهائية على الأندية بعد تعديل اللائحة من أكثر من سنتين".

وتابع :" في حالة وجود أي أحكام نهائية على الأندية العقوبة تكون وقف تسجيل لاعبين جدد فقط و يتم رفع تلك العقوبة فورًا بعد دفع تلك المستحقات النهائية".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير شئون اتحاد الكرة بصورة مؤقتة، أكد عدم حصول اتحاد الكرة على أي خطابات من "فيفا" بشأن خصم نقاط من نادي الزمالك.

ويعاني نادي الزمالك من عدة قضايا مرفوعة ضده بشأن وجود مستحقات لعدة لاعبين سابقين لعل أبرزهم الغاني بنيامين أتشيمبونج والنيجيري معروف يوسف والتونسي حمدي النقاز.