تقارير: شاكيري يقترب من ليون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يجري مفاوضات للانتقال إلى ليون الفرنسي.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن شاكيري اتفق مع ليون غير أن الناديين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول رسم الانتقال الذي سيحصل عليه النادي الإنجليزي مقابل انتقال شاكيري.

شاكيري الذي وصل مع المنتخب السويسري مؤخرا إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يلعب منذ 2018 ضمن صفوف ليفربول، وتشير التقارير الفرنسية إلى أنه سيوقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع ليون.

كان ليون فقد أعظم نجومه وهو الهولندي ممفيس ديباي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.