الوداد يقطع الطريق على الزمالك ويجدد للكرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي قرر تجديد عقده لاعب وسط الفريق وليد الكرتي لمدة موسم قابل للتجديد.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعرض سد الطريق أمام الأندية العربية والخليجية التي ترغب في الاستفادة من خدمات اللاعب وفي مقدمتها الزمالك.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن اهتمام كبير من جانب إدارة الزمالك بشأن الحصول على الكرتي لتقوية صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان الوداد قد حصل على خدمات لاعب الزمالك محمد أوناجم لمدة عام على سبيل الإعارة قبل أن يقدم اللاعب مستويات جيدة ساهمت في تتويج الفريق بلقب الدوري المغربي.