خاص.. موسيماني يوجه 4 رسائل للاعبين بعد التعادل مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين في مران الفريق الصباحي استعدادًا لمواجهة إنبي السبت المقبل.

وكان الأهلي سقط في الإسكندرية بالتعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل جانب، أمس الأربعاء، ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من مسابقة دوري we المصري.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" تفاصيل جلسة موسيماني مع اللاعبين، حيث لم يوجه المدير الفني الجنوب أفريقي أي لوم للاعبين بل حرص على تحفيز الجميع وطالبهم بضرورة بذل قصارى جهدهم في المباريات المتبقية.

موسيماني وجه رسالة للاعبين بأن كرة القدم يوجد بها كل الاحتمالات وعليهم أن لا يقصروا حتى في حال خسارة لقب الدوري هذا الموسم، مشددًا أن اللاعبين لن يتعرضوا للانتقادات طالما أدوا ما عليهم في المباريات الأخيرة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة نسيان ما حدث في مباراة الإسماعيلي، حيث أكد على ضرورة استعادة الانتصارات من جديد بداية من مباراة إنبي المقبلة.

ووجه موسيماني رسالة أخرى للاعبين بأن الدوري لا يزال في الملعب، وعلى الجميع ألا يفقد الأمل مطالبًا الفوز في المباريات الخمس المتبقية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي يوم السبت المقبل ثم طلائع الجيش والمصري البورسعيدي والجونة وأخيرًا أسوان في ختام مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد (65 نقطة) في المقابل يأتي الزمالك في الصدارة برصيد (67 نقطة) حيث أمام الفريق الأبيض خمس مباريات متبقية ضد كل من (الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة - الإنتاج الحربي - البنك الأهلي).