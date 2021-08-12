الإسماعيلي: مباراة الزمالك؟ من حقنا رفض إذاعة اللقاء والجماهير تطالبنا بالضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش من حقها أن ترفض إذاعة مباراة الزمالك المقبلة بالدوري بسبب مستحقاتها المتأخرة لدى الشركة الراعية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال وحيد:"بعض الجماهير تطالبنا بعدم إذاعة مباراتنا ضد الزمالك للضغط على الشركة الراعية من أجل تسديد المستحقات، خاصة وأنها مباراة الموسم".

وتابع: "سأستطلع رأي الإدارة، سبق وحدث مفاوضات بينا وبين الشركة الراعية ووعدونا بالتسديد، أتمنى ألا نلجأ لأسلوب الضغط، فمن حقنا أن نرفض إذاعة المباراة".

وواصل: "نعاني من أزمة مالية طاحنة، والجماهير تعلم جيدا أن حل الأزمة المالية للنادي سيغير كثيرا من شكل الفريق خلال الموسم المقبل".

وأتم: "الفريق بحاجة للتعاقد مع لاعبين مميزين، وهناك أمور نتمنى أن ننهيها عقب مباراة الزمالك من أجل إرضاء الجماهير".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.