الإسماعيلي: ما قدمناه أمام الأهلي سنكرره ضد الزمالك.. والتجديد لجلال مطلب شعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، أن الأداء الجيد الذي ظهر عليه الفريق الأصفر في مباراته ضد الأهلي سيتكرر أمام الزمالك، مضيفًا أن التجديد لإيهاب جلال مدرب الدراويش بات مطلبًا شعبيًا من الجماهير.

وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال وحيد: "إيهاب جلال قدم معجزة مع الإسماعيلي، ما قدمه الفريق الأصفر خلال الدور الثاني من بطولة الدوري وتحت قيادته أمر جيد للغاية، ورغم التعادل أمام الأهلي فإن الدراويش هو أكثر الفرق حصدًا للنقاط في الدور الثاني للمنافسة".

وأضاف: "الإسماعيلي كان الأفضل أمام الأهلي خاصة في الشوط الثاني، الفريق اخترق جبهات الأهلي وكان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني، لكن إجمالًا الفريق استعاد توازنه خاصة في اللحظات الأخيرة من المباراة.. قدمنا عرضًا رائعًا أمام الأهلي".

وتابع: "الاسماعيلي يلعب لنفسه، الفريق يدخل كل مباراة من أجل الفوز فقط، وما قدمناه أمام الأهلي سيتكرر ضد الزمالك في (مباراة الموسم)".

وواصل: "أداء الإسماعيلي تطور بشكل كبير، وأصبح التجديد لإيهاب جلال مطلبًا شعبيًا".

وأتم: "الفرحة بالنتيجة والأداء كانت كبيرة بالنسبة للجماهير، ونأمل أن نقدم الأفضل بداية من الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي أفقد الفريق الأحمر نقطتين هامتين في صراعه على لقب الدوري؛ ليتراجع إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر الترتيب.