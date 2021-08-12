صفقات باريس سان جيرمان | الخليفي يغري مبابي بصفقة ميسي لينسى ريال مدريد

يحاول رجل الأعمال القطري ورئيس نادي باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” إقناع الدولي الفرنسي “كيليان مبابي” بالاستمرار مع النادي ونسيان فكرة الانتقال إلى ريال مدريد وذلك من خلال صفقة انتقال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل ناصر الخليفي أن تجعل صفقات باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” يتخلى عن حلم الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، والتجديد مع باريس سان جيرمان، حيث أن النادي الباريسي بات يمتلك فريقاً تنافسياً قادر على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس باريس سان جيرمان في إجابته حول مستقبل كيليان مبابي بأن الدولي الفرنسي هو مستقبل النادي وأوضح “مبابي لاعب في فريقنا وهو أساس مشروعنا، لقد طلب فريقاً تنافسياً ولا أظن أن هناك فريق أكثر تنافسية من هذا، ليس لديه أي عذر لعدم الاستمرار ”

ويتوفر مهاجم موناكو الفرنسي السابق على عقد مع باريس سان جيرمان يمتد لغاية 30 يونيو 2022، مع إستمراره في مقاومة عروض ناصر الخليفي لتجديد المقام في حديقة الأمراء، ما يجعل إمكانية خسارته مجاناً الصيف المقبل لصالح ريال مدريد واردة جداً.

وأكمل يوم الثلاثاء الماضي باريس سان جيرمان الصفقة الحلم بضم الهداف التاريخي لنادي برشلونة والدوري الإسباني و صاحب الكرة الذهبية في 6 مناسبات الأرجنتيني “ليونيل ميسي” أيام قليلة بعد تأكيد خروجه من برشلونة بعد 21 عاماً في الكامب نو بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

وانضم ليو ميسي إلى صفقات باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021 بجانب قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس و وسط ميدان ليفربول جورجينيو فينالدوم و الجناح المغربي أشرف حكيمي و حارس مرمى نادي ميلان وبطل يورو 2020 “جيانلويجي دوناروما”، ليكتمل فريق الأحلام في حديقة الأمراء.