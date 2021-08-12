الامارات | مبابي يرد على الشائعات ويعانق ميسي في المران الأول مع سان جرمان (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يرد على الشائعات ويعانق ميسي في المران الأول مع سان جرمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة الاسباني إلى باريس سان جرمان الخميس في تمارينه الاولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تصوير الأرجنتيني البالغ 34 عاماً وهو يقوم بتمارين بدنية، في حين كان زملاؤه الجدد يجرون تمارينهم مع الكرة.

وظهر هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي وهو يعانق ميسي بعد انباء وشائعات متداولة عن عدم ترحيب مبابي بانضمام النجم الأرجنتيني ألى صفوف سان جيرمان.

ووقع ميسي عقداً الثلاثاء لمدة عامين مع سان جرمان، وتم تقديمه رسمياً الأربعاء في "بارك دي برانس"، بعد رحيله عن كاتالونيا حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.

وبدأ الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات استعداداته للموسم الجديد، حيث من المرجح أن يحتاج لبعض الوقت قبل أن يشارك مع التشكيلة في المسابقات الرسمية.

وقال ميسي بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب "توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بمسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين)... يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني. آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني ارغب في اللعب. لا يمكنني ان أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب، سيكون ذلك مع الكثير من الرغبة (...) أرغب في أن تمر الامور بسرعة".

والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول "البرغوث" الصغير إلى باريس صباح الخميس.

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