الأبيض ينفرد بالقمة.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في صراع الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر الزمالك، قمة الدوري المصري، مستغلا تعادل الأهلي مع الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من المسابقة.

وسجل هدف الأهلي محمد شريف، في الدقيقة 22، ثم أدرك فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 65.

وبذلك تراجع الأهلي للمركز الثاني بـ75، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

وبحسب لائحة لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن هناك مجموعة من المحددات التي يتم اللجوء لها في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

هذه المحددات هي:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف عن إجمالي المباريات.

الأهداف المسجلة في جميع المباريات.

وكانت مباراة القمة الأولى في أرض الزمالك، وانتهت بخسارته بهدفين لهدف، أما المباراة الثانية فكانت في أرض الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

يشير ذلك إلى أنه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، فإن النادي الأهلي سيفوز بالدوري بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويتبقى للأهلي والزمالك 5 مباريات لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من "إنبي- طلائع الجيش- المصري- الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "الإسماعيلي- وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا- الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد

1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 64 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 46 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- سموحة 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- الجونة 37 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- الإسماعيلي 36 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 29 نقطة.

15- البنك الأهلي 28 نقطة.

16- أسوان 26 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

1- محمد شريف، (الأهلي)، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا)، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، (الزمالك)، في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

4- عمر كمال (المصري) في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

5- أحمد سمير (طلائع الجيش)، في المركز الخامس برصيد 11 هدفا.

6- يوسف أوباما (الزمالك) رامي صبري (إنبي ) وعمرو جمال (طلائع الجيش) ومصطفى فتحي (سموحة)، فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، في المركز السادس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.