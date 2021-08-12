الزمالك ينفرد بالقمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي.. وقائمة الهدافين بعد هدف شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سقط الأهلي، في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي محمد شريف، في الدقيقة 22، ثم أدرك فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 65.

وبذلك تراجع الأهلي للمركز الثاني بـ75، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 67 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة

3- المصري في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

9- الجونة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10 - مصر للمقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

12 - الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

قائمة الهدافين

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب تعادل الاهلي مع الاسماعيلي:

1- محمد شريف لاعب النادي الأهلي في الصدارة برصيد 19 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

4- عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

5-أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، في المركز الخامس برصيد 11 هدفًا.