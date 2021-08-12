شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مباراة بيراميدز والمصرى على ستاد الاسكندرية بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً

2_يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

3_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة بيراميدز والمصرى مكون من :"عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول ومحمد العزازي مساعد ثان وحسام عبدالمنعم حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عايد حكم فيديو مساعد.

4_ يدخل بيراميدز مباراة الليلة بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

5_تأهل فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، عقب خسارة الاتحاد السكندري من الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

6_تاريخيا مباراة اليوم هى العاشرة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى محققا الفوز فى 5 مباريات مقابل فوز وحيد لبيراميدز ، وتعادلا فى ثلاث مباريات، سجل المصرى 17 هدفا مقابل 10 أهداف فقط لبيراميدز.

7_التقى الفريقان لأول مرة بموسم 2014/2015 عندما صعد بيراميدز تحت مسماه القديم "الأسيوطي سبورت" للمرة الأولى لمسابقة الدوري، قبل هبوطه فى نهاية الموسم ، أول مباراة جاءت في الجولة الثانية، باستاد الإسماعيلية، وفاز المصري الذى خاض المباراة كضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف في 20 سبتمبر 2014، وأدارها الحكم حسام الجلاد ، سجل التوجولي ويلسون أكاكبو أول أهداف المباراة، وأضاف أحمد رءوف هدفين، بينما سجل إدوارد توماس هدف الأسيوطي الوحيد.

8_ المواجهة الاخيرة بين الفريقين كانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وفاز بيراميدز بهدفين مقابل هدف بالجولة 13 للمسابقة على ستاد الاسكندرية

9_ يفقد بيراميدز فى لقاء الليلة جهود شريف اكرامى في مباراة الليلة للإيقاف وأحمد الشناوى للإصابة بينما يستعيد جهود أحمد فتحى وأحمد نبيل دونجا بعد انتهاء الإيقاف.