شكرا لقرائتكم خبر عن نواقص موسيمانى وأزمات الأهلى الفنية؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات فنية مؤكدة يعاني منها الأهلي في الفترة الحالية ظهرت علي أدائه في المباريات الأخيرة وتسببت في اهتزاز نتائجه التي أدت إلي ضعف آماله في الفوز بالدوري وارتباط ذلك بنتائج المنافس الزمالك متصدر الترتيب بفارق نقطتين.

تلك الأزمات الفنية السبب الرئيسي فيها نواقص في قدرات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تحتاج منه ان يعدلها حتي تعود الأمور الي نصابها الصحيح بصفوف الفريق الأحمر.

فكرة أن الأهلي يستقبل هدف كل مباراة لم تعد مقبولة وليست معتادة.. الدفاعات محتاجة إعادة نظر من موسيماني خاصة الكرات العرضية التي تستقبل من خلالها الشباك الحمراء أهداف كثيرة بسبب عدم تمركز المدافعين جيدا وعدم قدرتهم على التعامل معها بالشكل المقبول ما يمنح التفوق لمهاجمى الفريق المنافس، وهى الظاهرة السلبية التى تفشت وقت غياب بانون بسبب الإصابة.

لماذا موسيماني لا يستغل مروان محسن طالما بواليا لا يؤدي المطلوب منه والتأكد من عدم فعاليته علي المرمي؟

موسيماني عليه استعادة مروان محسن معنويا قبل فنيا ويعيد اليه ثقته في نفسه ويستثيره بلغة الكرة لعله يستطيع تغيبر الانطباع السائد عنه بعدم جدوي مشاركته في المباريات، وينجح فى تقديم المردود الجيد المفيد للفريق والذى يحتاجه بشدة فى المرحلة الحاسمة للقب الدورى.

وأيضا موسيماني الفترة الحالية وبداية من مباراة إنبى السبت، بات في احتياج شديد لمروان محسن بعد إصابة محمد شريف ولم يعد موجودا معه في خط الهجوم سوي بواليا غير الموفق أيضا.

وتعرض محمد شريف للإصابة فى مباراة الإسماعيلى أمس و سيجري أشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام إنبي وانتظامه في التدريبات الجماعية، وأن كانت الفرص ضئيلة نظرا لكون الجهاز الفنى عليه يحافظ على اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته وأن تأكد قدرته على المشاركة.

ويأتى كذلك ضمن المشاكل الفنية التى تحتاج تعديل فى الأهلى وتدخل من موسيمانى، فكرة أن الفريق غير قادر على الحفاظ على تقدمه، وتسجيل هدف ثان يضمن الفوز ويرفع الضغوط عن اللاعبين، حتى لا يتمكن المنافس من إدارك التعادل وهو ما حدث فى مباريات كثيرة آخرها الإسماعيلى وكانت البداية بعد التتويج الأفريقي أمام بيراميدز فى مباراة مثيرة كتبت بداية تعطل الأهلى فى مسيرة الدورى وعدم قدرته على توسيع الفارق مع الزمالك استغلالا لمباريته المؤجلة.