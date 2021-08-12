شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ رحلة استكشاف إنبى قبل موقعة السبت فى الدورى بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف إنبى بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إن بطولة الدوري الممتاز لم تحسم بعد، والأهلي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة.

وقال موسيماني: خسارة نقطتين تؤثر على فرص الحفاظ على الدوري ولكن البطولة لم تحسم بعد.

وأضاف: «سنقاتل حتى النهاية، الأمر لم ينته بعد، وكرة القدم لا تعترف سوى بالنهايات».

وأشار إلى أن كرة القدم علمتنا أن نستمر حتى النهاية وألا نستسلم ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بالدوري.

وأكد موسيماني أن تغييراته أمام الاسماعيلى كانت وفقًا لسير أحداث المباراة، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لإحراز الأهداف، والتبديلات دائمًا تكون من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.