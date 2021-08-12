شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رحلة طه عثمان لاعب دجلة المتوفى داخل الملاعب وخارجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة إنتابت الوسط الرياضى و خاصة لاعبى وادى دجلة فى ظل وفاة طه عثمان لاعب نادى المصرية للاتصالات الحالي ووداي دجلة السابق، الذى توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 أغسطس في حادث أليم بالمنيا مسقط رأسه.

يشيع جثمان طه عثمان لاعب وادي دجلة الذى وافته المنية أثر حادث أليم، عصر اليوم إلى مقابر باب النصر في منطقة باب الشعرية أمام قسم باب الشعرية.

وكشف أحمد عاطف لاعب دجلة تفاصيل وفاة زميله السابق في الفريق طه عثمان الذي وافته المنية منذ ساعات، وقال لـ"الخليج 365" أن الراحل كان رفقة بعض أصدقائه في سيارة لحضور حفل زفاف صديق لهم بالتجمع الخامس قبل ان يلقي حتفه في حادث أليم، وتابع أن جميع من في السيارة أصيبوا إصابات بالغة ومتوسطة والوحيد الذي لقى ربه هو طه عثمان.

ونشر حسام عرفات، لاعب وادي دجلة الحالي، صورا تجمعه بزميله السابق في الفريق ناعيا اللاعب: "البقاء لله يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اللاعب طه عثمان، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.

وشارك طه عثمان، في صفوف وادي دجلة في موسم 2019 قبل نهاية عقده، ويلعب حاليا مع فريق المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثاني بالدوري المصري لكرة القدم.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب الراحل داخل الملعب و خارجه فى الصور التالية :



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