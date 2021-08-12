شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن ينتظر الإيقاف بعد إدانته فى تقرير حكم ومراقب مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري، يواجه عقوبة الإيقاف والغرامة المالية بسبب أحداث مباراة الزمالك والاتحاد الأخيرة بالدورى.

وأوضح مسئولو لجنة المسابقات، إن تقرير مصطفى عيسى مراقب مباراة الزمالك والاتحاد السكندري أول أمس بالدوري الممتاز، أدان إبراهيم حسن بعدما دخل في مشادة مع أحد أعضاء الجهاز الفني للزمالك وتحديدا مساعد كارتيرون المدير الفنى.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الحكم محمود البنا أيضًا ذكر في تقريره حصول إبراهيم حسن على إنذار للاعتراض على أحد القرارات المتخذة في المباراة.

كان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري 2/1 ورفع رصيده إلى 67 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.