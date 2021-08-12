شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..بسنت محمد لاعبة الطائرة : هوايتى السفر وبحب ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " بسنت مجمد " لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الشمس والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب ، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

تشيز كيك .

من نجمك المفضل ؟

ليوناردو دى كابريو .

من مطربك المفضل ؟

The weekend.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

أى مهنة ممكن أسافر من خلالها كتير .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لو الموضوع زاد عن كده أكيد هستخدم العنف .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

Countny Cox .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

شرطى الأساسى يكون رياضى .