شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحسم مصير الوادي من المشاركة أمام الطلائع اليوم.. وسامي يحفز لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم ،الخميس، استعدادته لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد الجمعة في الدوري الممتاز، ويتدرب الفريق مساء اليوم بسموحة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والتى يدخلها الموج الأرزق من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى.

ويأمل سموحة في استعادة الانتصارات للانقضاض على المربع الذهبى خاصة وانه يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن المربع وعن صراع المقدمة.

ويتحدد خلال مران الليلة موقف عبد الكبير الوادى لاعب الفريق والذى اشتكى من اصابة فى عضلة السمانة وسيخضع لإختبار أخير اليوم وأن كانت الدلائل الأولية تُشير إلى أنه سيغيب عن المشاركة فى المباراة.

وحرص المدير الفني لسموحهة، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة الجيش غدا الجمعة على ستاد الإسكندرية ، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة المنافس، والعودة بالثلاثة نقاط.

وحث سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة استعادة روح الفريق الواحد مرة أخرى والتي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة، قبل توقف الدورى وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.

وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة طلائع الجيش وطالبهم بالحذر من انتفاضة المنافس خصوصا فى ظل النتائج الجيدة التى حققها الطلائع مؤخرا فى الدورى خاصة بعد التعادل مع بيراميدز فى المواجهة الأخيرة بالدورى.

وحذر أحمد سامى رباعى خط الدفاع محمود البدرى ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل وشريف رضا من خطوة الخط الأمامى للفريق المنافس والذى يمتاز بالقوة والسرعة وطالبهم بإحكام الرقابة على اللاعبين طوال مدة المباراة.