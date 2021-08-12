شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يصل للهدف رقم 26 مع الأهلى فى 46 مباراة بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحكم محمد شريف مهاجم الاهلى ومنتخب مصر قبضته على قمة هدافى مسابقة الدوري للموسم الحالي بعدما رفع رصيده من الأهداف للرقم 19، بجانب اقترابه من تحطيم الرقم القياسى للأكثر تسجيلا فى الأهلى خلال موسم واحد برصيد 23 هدفا موسم 1974-75.

ويتواجد شريف في المركز الثالث لقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد وسط أساطير القلعة الحمراء، وأكثر من سجلوا أهدافا في موسم واحد بالدوري.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدف بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم طه اسماعيل نجم الاهلى الاسبق حين سجل 20 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا وكذلك عادل رقم المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً وكذلك عادل رقم أحمد بلال الذى سجل 19 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 19 بالدوري ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف هذا الرقم بكثير، حيث يتبقى 5 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده

الأشعة تحسم مصير محمد شريف من مواجهة الأهلى مع إنبى فى الدوري

يخضع اليوم الخميس محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر للأشعة للوقوف على حالته وموقفه من المشاركة فى مواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.