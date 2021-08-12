شكرا لقرائتكم خبر عن الموزمبيقى فرانكو ماتا 42 عاماً أكبر اللاعبين سناً فى بطولة كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد لاعب منتخب موزمبيق فرانكو ماتا هو اكبر اللاعبين سنا فى بطولة كأس ديفيز للتنس المجموعة الافريقية الثالثة المقامة منافساتها حاليا بالقاهرة بمشاركة 7 منتخبات افريقية .

ويبلغ اللاعب المخضرم فرانكو ماتا من العمر 42 عاما وهو كابتن الفريق اى المشرف الفنى ولاعب فى نفس الوقت والفارق فى العمر بينه وبين اصغر لاعبى فريق بلده ارماندو يبلغ 24 عاما .

اما ثانى اكبر لاعبى البطولة بعد فرانكو فهو لاعب منتخب بنين الكسيس كليجو والبالغ من العمر 32 عاما ثم يليهما نجم منتخبنا الوطنى للتنس محمد صفوت ثالث اكبر اللاعبين سنا 31 عاما .

وتصدر منتخب كينيا ترتيب المجموعة الثانية بمنافسات كأس ديفيز للتنس المجموعة الافريقية الثالثة المقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة 7 منتخبات افريقية .

وفاز المنتخب الكينى فى مباراته الاولى على نظيره الرواندى بنتيجة 3/ صفر بعد التفوق فى مباراتى الفردى ومواجهة الزوجى ايضا .

ويخطط المنتخب الكينى من اجل خطف احدى بطاقتى التأهل حيث يسعى الى صدارة المجموعة الثانية فى البطولة لتفادى مواجهة منتخب مصر المرشح الاقوى لصدارة المجموعة الاولى وذلك فى الدور الثانى والاخير لتحديد المتأهلين .

يضم المنتخب الكينى اللاعبين كيفن شيريوت وارماند سيجاكيو واسماعيل مازى والبرت نيجاوجو .