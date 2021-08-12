بطولة ألمانيا: بافار يغيب لأسابيع عدّة عن بايرن ميونيخ

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برلين: سيغيب مدافع بايرن ميونيخ بنجامين بافار عن المواجهة الإفتتاحيّة للدوري الألماني لكرة القدم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تعرّضه للإصابة، بحسب ما أكدّ المدرب يوليان ناغلسمان.

تعرّض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة في الكاحل ومن المتوقّع أن يغيب لبضعة أسابيع، بما فيها مواجهة الكأس السوبر الألمانيّة أمام بوروسيا دوتموند الثلاثاء.

وأبدى ناغلسمان حزنه من إصابة الدولي الفرنسي قائلاً "الأمر مزعج جداً، لقد ترك إنطباعًا جيّدًا خلال التمارين وكان جزءاً أساسيّاً من خططنا".

وتابع "سيغيب لبضعة أسابيع، لكنّنا نملك لاعبين عديدين وقادرين على الحلول مكانه".

وستتجه الأنظار لمن سيكون بديلاً عن بافار، حيث من المحتمل أن يعيد المدرب الدولي الألماني، يوزوا كيميش إلى الخلف ليعوّض غياب الفرنسي بطل العالم.