بطولة ألمانيا: من يستطيع إيقاف بايرن من الفوز بلقبه العاشر توالياً؟

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





برلين: يُفتتح الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم عندما يواجه بايرن ميونيخ حامل اللّقب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

يرزح مدرّب بايرن ميونيخ الجديد الألماني يوليان ناغلسمان تحت الضغط لقيادة العملاق البافاري إلى لقبه العاشر توالياً في موسمه الأول معه.

تُسلّط وكالة فرانس برس الضوء على أبرز المنافسين للفريق البافاري على لقب الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند

على الرغم من رحيل الجناح الإنكليزي جايدون سانشو إلى مانشستر يونايتد، إلّا أنّ دورتموند سيكون قوّة لا يُستهان بها تحت قيادة المدرّب الجديد ماركو روزه.

ضمّ دورتموند إلى صفوفه المهاجم الهولندي دونييل مالن قادماً من بي أس في أيندهوفن، ليكون إلى جانب النروجي إرلينغ هالاند، ماركو رويس والأميركي جيوفاني رينا.

سجّل هالاند "هاتريك" الأسبوع الماضي في كأس ألمانيا، ليستمر في مشوار التألّق بعد تسجيله 41 هدفاً في 41 مباراة الموسم الماضي.

ورغم القوّة الهجوميّة الضاربة التي يملكها الفريق، إلّا أنّه يحتاج لتحسين خطّه الدفاعي بشكل ملحوظ إذا ما أراد مقارعة بايرن.

من جهة أخرى، انضمّ الحارس جورج كوبيل، إبن الـ23 عاماً، من شتوتغارت، وسيكون مسعاه الأساسي كسب صفة الحارس الأول في ظلّ منافسة ضارية مع مواطنَيه رومان بوركي وماروين هيتز.

يواجه دورتموند سلسلة مباريات صعبة في إفتتاح الموسم، فيستهلّه بمواجهة إينتراخت فرانكفورت قبل أن يواجه بايرن بعد أربعة أيّام في كأس السوبر الألماني.

لايبيزيغ

بعد معاناته الهجوميّة الموسم الماضي إثر مغادرة المهاجم الدولي تيمو فيرنر إلى تشلسي الإنكليزي، عزّز لايبزيغ خطّه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا تحت قيادة المدرّب الجديد الأميركي جيسي مارش.

بالإضافة إلى سيلفا الذي سجّل 32 هدفاً في البوندسليغا مع فرانكفورت الموسم الماضي، تعاقد لايبزيغ أيضاً مع المهاجم الهولندي براين بروبي إبن الـ19 عاماً من أياكس.

سيواجه لايبزيغ خارج أرضه ماينتس الذي يواجه أزمة كورونا في صفوفه، حيث اضطرّ إلى إلغاء تمارينه الأربعاء بعدما أعلن عن وضع 14 شخصاً بين لاعبين وأعضاء من طاقمه التدريبي في الحجر الصحي إثر تأكيده إيجابيّة 4 حالات بفيروس كورونا في صفوفه.

وستكون الأنظار شاخصة إلى المواجهة المرتقبة بين لايبزيغ وبايرن ميونيخ في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

بدوره، وصف مارش المواجهتَين المرتقبتَين أمام بايرن ودورتموند ب "القمّتين" اللّتين يجب على فريقه الفوز بهما من أجل السعي للفوز بلقب الدوري للمرّة الأولى على الإطلاق.

وسيستفيد الفريق من عودة لاعب الوسط المجري دومينيك تشوبوشلاي بعد غيابه لمدّة ثمانية أشهر بسبب الإصابة.

يُعتبر الدفاع النقطة الأهم التي يتعيّن على مارش تقويتها، بعد خسارة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى ليفربول ومواطنه دايوت أوباميكانو إلى بايرن.

فولفسبورغ

يعود فولفسبورغ إلى دوري الأبطال بعد غياب لخمسة أعوام، وقد عيّن لاعب وسط بايرن السابق الهولندي مارك فان بومل مدرّباً له.

حافظ فان بومل على معظم عناصر الفريق الذين احتلّوا المركز الرابع الموسم الماضي.

ويستضيف الفريق في مستهلّ الموسم، بوخوم العائد إلى دوري الأضواء، السبت، لكنّه سيكون على فولفسبورغ التعافي سريعاً بعد تعرّضه لخمس هزائم ودّية عشيّة إنطلاق الموسم الرسمي.

ستتّجه الأنظار إلى النجم الألماني الواعد لوكاس نميشا، والذي انضمّ من مانشستر سيتي في عقد لأربع سنوات.

وُلد نميشا في ألمانيا، لكنّه لعب مع إنكلترا على مستوى الناشئين بعد إنتقاله للعيش هناك في الصغر.

إلاّ أنّه فضّل لاحقاً تمثيل المنتخب الألماني مسجّلًا هدف الفوز في نهائي كأس أوروبا لما دون 21 عاماً في حزيران/ يونيو الماضي.

بوروسيا مونشنغلادباخ

تعرّض مونشنغلادباخ لنكسة كبيرة في المراحل الأخيرة من الدوري، مع تأكيد رحيل المدرّب ماركو روزه لتولّي تدريب دورتموند.

يحلّ المدرب النمسوي أدي هوتر خلفاً لروزه، ويرث منه تشكيلة واعدة تضمّ لاعبي وسط منتخب ألمانيا لارس ستيندل وجوناس هوفمان بالإضافة إلى المهاجمين الكاميروني السويسري بريل إيمبولو، الفرنسيَّين ألاسان بليا وماركوس تورام.

وفي يومه، يستطيع غلادباخ أن يهزم أي فريق ألماني لكنّه يحتاج إلى الثبات. يستضيف غلادباخ نظيره بايرن الجمعة آملًا في تكرار فوزه المفاجئ على العملاق البافاري، 3-2، عندما سجّل هوفمان هدفَين قبل أن يضيف فلوريان نوهوس الهدف الثالث.