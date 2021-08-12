شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة البنك الأهلى وأسوان على ستاد بتروسبورت بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق البنك الأهلى نظيره أسوان في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

2_ يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً.

3_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة البنك الاهلى وأسوان مكون من :"إبراهيم نورالدين حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول ومحمود أبو الرجال مساعد ثان وعمرو حلاوة حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وأحمد حمدي حكم فيديو مساعد.

4_يدخل البنك الاهلى مباراة الليلة بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

5_ مباراة واحدة جمعت الفريقين وكانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بفوز البنك الاهلى بهدفين دون رد سجلهما فادى فريد ومحمد بسيونى فى الجولة 13 للمسابقة على ستاد بتروسبورت فيما أهدر عمرو الحلوانى ركلة جزاء لأسوان.