شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيمانى مع طاهر محمد طاهر بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على عقد جلسة مع لاعبه طاهر محمد طاهر جناح الفريق فى أرض الملعب عقب مواجهة الأهلى والاسماعيلى التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى الجولة 29 لمسابقة الدوري، وطالب موسيمانى لاعبه بعدم التأثر بالانتقادات التى واجهته خلال أهداره أكثر من فرصة خلال المباراة مشدداً على أنه يثق فيه وفى قدراته الفنية ومؤكداً أنه نفذ المطلوب منه بمجرد نزوله أرض الملعب بديلا مطالباً إياه بغلق هذه الصفحة والتركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة انبى المقرر لها التاسعة مساء السبت القادم بالجولة 30 للمسابقة.

انتقادات لاذعة واجهت طاهر محمد طاهر مع المنتخب الاوليمبى

تعرض طاهر محمد طاهر، نجم النادى الاهلى والمنتخب الأولمبى، لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بمستوى متراجع فى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو، ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة على متن طائرة عادية، اليوم عقب وداع بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا، حقق المنتخب الاولمبي فوزا وحيدا على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام إسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.