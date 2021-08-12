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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيمانى مع طاهر محمد طاهر بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على عقد جلسة مع لاعبه طاهر محمد طاهر جناح الفريق فى أرض الملعب عقب مواجهة الأهلى والاسماعيلى التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى الجولة 29 لمسابقة الدوري، وطالب موسيمانى لاعبه بعدم التأثر بالانتقادات التى واجهته خلال أهداره أكثر من فرصة خلال المباراة مشدداً على أنه يثق فيه وفى قدراته الفنية ومؤكداً أنه نفذ المطلوب منه بمجرد نزوله أرض الملعب بديلا مطالباً إياه بغلق هذه الصفحة والتركيز فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة انبى المقرر لها التاسعة مساء السبت القادم بالجولة 30 للمسابقة.انتقادات لاذعة واجهت طاهر محمد طاهر مع المنتخب الاوليمبى
تعرض طاهر محمد طاهر، نجم النادى الاهلى والمنتخب الأولمبى، لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بمستوى متراجع فى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو، ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة على متن طائرة عادية، اليوم عقب وداع بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.
وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا، حقق المنتخب الاولمبي فوزا وحيدا على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام إسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.
وسجل المنتخب الأولمبي فى البطولة هدفين فى مرمى أستراليا، بينما تلقت شباكه هدفين أيضا من الأرجنتين والبرازيل.أرقام طاهر محمد طاهر مع الاهلى
وخاض طاهر محمد طاهر 38 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 2015 دقيقة، سجل خمسة أهداف وصنع مثلها وتلقى 4 كروت صفراء، وحصد مع المارد الأحمر على لقب لدوري الابطال الافريقى ومثله لكأس مصر ومثله للسوبر الافريقى.مونديال الأندية عنوان تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلي
وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.
طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.
وكان طاهر محمد طاهر من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.