الإسماعيلى يستعيد جهود مارسيلو ويفقد محمد حسن أمام الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم :"عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".

وتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بإيقاف حسين السيد مارسيلو لاعب الفريق مباراة واحدة أمام الأهلى بعد طرده فى لقاء بيراميدز الأخير بالجولة الـ25 من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2.

وسجل جهاد جريشة حكم المباراة فى تقريره سبب الطرد بأن حسين السيد منع فرصة محققة لفريق بيراميدز وهو ما يستوجب إيقافه مباراة واحدة بحسب لائحة المسابقات بالجبلاية ليعود مارسيلو لصفوف الدراويش بداية من مواجهة الزمالك المقبلة بالدورى.

وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.