شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف الاجتماع الفنى لكرة اليد المصغرة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الأوليمبى بالمعادى، الإجتماع الفنى لكرة اليد المصغرة للموسم الرياضى 2021 / 2022 يوم السبت المقبل بحضور مدربى وإداريى كل فريق، وذلك لعرض تعليمات الموسم الجديد.

وأخطرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الأندية بموعد الإجتماع فى تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 31 مايو المقبل موعدا لانتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022، المقرر أن تنطلق 16 سبتمبر المقبل.

وتم تحديد سبتمبر المقبل لانطلاق المسابقة وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة عقب العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل، وفيما يلى جدول باقى الجولات: