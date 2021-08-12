شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الإسكندرية يجهز يد الأهلى لبطولة الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس فى معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية بدءا من بعد غد السبت الموافق يوم 14 أغسطس الجارى استعدادا للمشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى و حتى 2 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، مباريات ودية للوقوف على نقاط القوة والضعف النهائية لدى اللاعبين.

وتغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وتضم قائمة الأندية كلا من: رد ستار الإيفوارى والأهلى المصرى و أ أس أف أ السنغالي و فاب الكاميرونى و إنتر كلوب الأنجولي و وداد سمارة المغربى و ريما النيجيرى و جى أس كى الكونغولى.

فيما قرر الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين،

ومن المقرر أن يتم تحديد موعدا لاحقا ليقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب، بعد اعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي ليكون البديل.

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، مما أدى إلى رحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة.

تغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقرر لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم .

وتضم قائمة الأندية كلا من: رد ستار الإيفوارى و الأهلى المصرى و أ أس أف أ السنغالي و فاب الكاميرونى و إنتر كلوب الأنجولي و وداد سمارة المغربى و ريما النيجيرى و جى أس كى الكونغولى.

فيما قرر الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين،

ومن المقرر أن يتم تحديد موعدا لاحقا ليقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب، بعد اعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي ليكون البديل.

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، مما أدى إلى رحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة.