شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى ينهى إجراءات انضمامه لـ يد الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم هنداوى حارس مرمى منتخب اليد عن توجهه لنادى الزمالك اليوم لإنهاء إجراءات عودته لناديه مرة أخرى بداية من الموسم الجديد.

وقال هنداوى فى تصريح لـ برنامج بى أون تايم الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس أن الزمالك دفع الشرط الجزائى للنادى المقدونى قبل سفر بعثة المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن نادي آر كيه يورو فارم المقدوني، رحيل حارسه المصري كريم هنداوي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل، وقال النادي المقدوني في بيان رسمي إن الزمالك، اشترى عقد هنداوي الذي انضم للفريق في شهر فبراير، وكان عقده ممتداً حتى يونيو2022.

ويعد هنداوى ثالث صفقات كرة اليد فى الزمالك بعد التعاقد مع سيف الدرع قادما من هليوبوليس و محمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج.

يأتى ضم هنداوى فى ظل رغبة اللجنة المؤقتة للزمالك فى تدعيم حراسة المرمى، فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للاحتراف فى فرنسا.

ويعيش كريم هنداوى حالة معنوية مرتفعة الفترة الحالية، بعد حالة التألق الكبيرة التى ظهر عليها مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد طوكيو التى حقق فيها الفراعنة المركز الرابع فى نتيجة لم تحصل من قبل على مستوى المنتخبات العربية أو الأفريقية، وكان هنداوى صاحب دور كبير فى ذلك نظرا لتفوقه الكبير فى أغلب مباريات الفراعنة.