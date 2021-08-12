شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يطلب الرحيل المجانى عن الأهلى ويرفض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضغط مروان محسن مهاجم الأهلي على مسئولي القلعة الحمراء من أجل الرحيل المجاني عن صفوف فريقه في الصيف الحالي، بعدما تأكد عدم قيد اللاعب في قائمة الأهلي خلال الموسم المقبل، لاسيما بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويرغب مروان محسن فى الرحيل المجاني عن الأهلي حتى يتسنى له تحديد وجهته المقبلة والانتقال لأى نادى من الأندية الراغبة في التعاقد معه بدون العودة لإدارة ناديه، لاسيما بعدما دخل اللاعب في مفاوضات مع إدارة بيراميدز، والتي ترغب في ضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

مروان محسن يرفض الإعارة

ويتحفظ مروان محسن على فكرة الخروج للإعارة على أمل العودة للأهلي مجددا بعد نهاية الموسم المقبل، ويرى أن ذلك لا يتناسب مع تاريخه الطويل في الملاعب، ويرى أن الرحيل المجاني هو الحل الأمثل لتقرير مصيره بعد ترك الأهلي.

ويمني مروان محسن النفس في أن يتم تقديره من قبل إدارة الأهلي عن السنوات التي قضاها في صفوف الفريق الأحمر عن طريق منحه الاستغناء الخاص به وتحديد وجهته القادمة منفردا.

خروج مروان محسن من حسابات موسيماني

ولا يشارك مروان محسن مع الأهلي في الفترة الأخيرة في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بقدرات اللاعب وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها في صفوف النسور الحمر في السنوات الماضية، ليصبح المهاجم رقم 4 في ترتيب مهاجمي الأهلي خلف محمد شريف ووالتر بواليا وصلاح محسن.

وبات مروان محسن مهاجم الأهلي هدفاً لأكثر من نادً في الدوري المحلي بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، حيث رحّب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال الفترة المبلة.

4 أندية مهتمة بضم مروان محسن

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فاركو والجونة وسيراميكا وأخيراً من بيراميدز ، وحسب مقربون من مروان محسن فأن اللاعب لا يُمانع في الرحيل لنادي بيراميدز حال رحيله عن القلعة الحمراء رسمياً.

ويناقش مسئولو الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة العروض التى وصلت النادي لضم مروان محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وبات رحيل مروان محسن عن الأهلي في الموسم المقبل أمرا شبه مؤكداً لعدم نجاحه في استغلال الفرص التي سنحت له طوال الفترة الماضية وبعدما أوصى الجهاز الفني بقيادة موسيماني برحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي.