شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى..تدريبات استشفائية وجلسة لموسيمانى مع جهازه المعاون "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بدون راحة ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز ،أمام انبي والمقرر إقامتها ،بعد غد السبت على استاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة 30 في المسابقة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملاً ، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب.

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة ، رئيس الجهاز الطبي، على عقد جلسة مع محمود كهربا لاعب الفريق قبل مران الأهلي للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في جزء من التدريبات بعد شكوى اللاعب من ارتفاع في درجة الحرارة قبل مباراة الإسماعيلي ،حيث أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش المران، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والتحضير لمواجهة انبي المرتقبة.

يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتسببت فى حرمان فريقه من الخروج بالثلاث نقاط وفقدان نقطتين فى مشواره نحو التربع على قمة الدورى والتى فقدها لصالح الزمالك.

ويعكف موسيمانى على تصحيح أخطاء لاعبيه فى التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، خاصة فى التمركز والرقابة ومحاولة اللحاق بالكرة قبل الوصول إلى رأس المهاجمين، بخلاف الأخطاء فى الربط بين خطوط الأهلى الثلاثة ووجود مساحات بين كل خط وهو ما يستغله المنافسين فى شن هجوم ضاغط على الفريق الأحمر.

ويعانى الأهلى من أزمة فى تراجع أدائه بالشوط الثانى من المباريات الأخيرة ومواصلة نزيف النقاط فى ظل التعادل الأخير مع الإسماعيلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى يوم السبت بالجولة الثلاثين من عمر الدورى، فيما يترقب نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى نفس اليوم.