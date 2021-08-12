شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لكهربا فى الأهلى لتحديد موقفه من مواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجرى اليوم الخميس محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب الاهلى مسحة طبية للوقوف على حالته وتحديد مصيره من المشاركة فى التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا لاعب الفريق خرج من قائمة مباراة الإسماعيلي في الجولة 29 للمسابقة بعد شعوره بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.
ويغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة الإسماعيلي والتي جمعت الفريقين أمس الأربعاء بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة 29 من عمر الدوري،.
ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراة الدراويش لتفادي تكرارها في المباريات القادمة، في ظل حرص الجهاز الفني على تدوين السلبيات التي نقع في كل مباراة والعمل على تصحيحها.