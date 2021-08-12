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مسحة طبية لكهربا فى الأهلى لتحديد موقفه من مواجهة إنبى بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - يجرى اليوم الخميس محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب الاهلى مسحة طبية للوقوف على حالته وتحديد مصيره من المشاركة فى التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا لاعب الفريق خرج من قائمة مباراة الإسماعيلي في الجولة 29 للمسابقة بعد شعوره بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.

 

يبدأ فريق الأهلي تحضيراته استعدادا لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الممتاز، في المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر في حصد الثلاث نقاط في رحلة تجميع كل النقاط المتاحة في المباريات المتبقية من عمر الدوري لإحكام قبضته على صدارة الدوري والتتويج بالدرع للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

 

ويغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة الإسماعيلي والتي جمعت الفريقين أمس الأربعاء بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة 29 من عمر الدوري،.

 

ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراة الدراويش لتفادي تكرارها في المباريات القادمة، في ظل حرص الجهاز الفني على تدوين السلبيات التي نقع في كل مباراة والعمل على تصحيحها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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