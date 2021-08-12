شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لكهربا فى الأهلى لتحديد موقفه من مواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اليوم الخميس محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب الاهلى مسحة طبية للوقوف على حالته وتحديد مصيره من المشاركة فى التدريبات اليوم استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا لاعب الفريق خرج من قائمة مباراة الإسماعيلي في الجولة 29 للمسابقة بعد شعوره بإعياء وبعض الآلام في الجسم، ومن ثم فضل الجهاز الفني خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي، لمنحه مزيدًا من الراحة، على أن يخضع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليه.