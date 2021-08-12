شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان لاعب دجلة المتوفي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان طه عثمان لاعب وادي دجلة الذى وافته المنية أثر حادث أليم، عصر اليوم إلى مقابر باب النصر في منطقة باب الشعرية أمام قسم باب الشعرية.
وكشف أحمد عاطف لاعب دجلة تفاصيل وفاة زميله السابق في الفريق طه عثمان الذي وافته المنية منذ ساعات، وقال لـ"الخليج 365" أن الراحل كان رفقة بعض أصدقائه في سيارة لحضور حفل زفاف صديق لهم بالتجمع الخامس قبل ان يلقي حتفه في حادث أليم، وتابع أن جميع من في السيارة أصيبوا إصابات بالغة ومتوسطة والوحيد الذي لقى ربه هو طه عثمان.
وتوفى طه عثمان، لاعب نادى المصرية للاتصالات الحالي ووداي دجلة السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 12 أغسطس في حادث أليم بالمنيا مسقط رأسه.
ونشر حسام عرفات، لاعب وادي دجلة الحالي، صورا تجمعه بزميله السابق في الفريق ناعيا اللاعب: "البقاء لله يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونعى عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اللاعب طه عثمان، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 24 عاما.
وشارك طه عثمان، في صفوف وادي دجلة في موسم 2019 قبل نهاية عقده، ويلعب حاليا مع فريق المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثاني بالدوري المصري لكرة القدم.