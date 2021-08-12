شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان لاعب دجلة المتوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان طه عثمان لاعب وادي دجلة الذى وافته المنية أثر حادث أليم، عصر اليوم إلى مقابر باب النصر في منطقة باب الشعرية أمام قسم باب الشعرية.

وكشف أحمد عاطف لاعب دجلة تفاصيل وفاة زميله السابق في الفريق طه عثمان الذي وافته المنية منذ ساعات، وقال لـ"الخليج 365" أن الراحل كان رفقة بعض أصدقائه في سيارة لحضور حفل زفاف صديق لهم بالتجمع الخامس قبل ان يلقي حتفه في حادث أليم، وتابع أن جميع من في السيارة أصيبوا إصابات بالغة ومتوسطة والوحيد الذي لقى ربه هو طه عثمان.