شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات على ملعبه بعد غياب 38 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك إلى التدريبات على ملعبه اليوم بعد غياب دام 38 يوما، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، وذلك عقب حصول اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدورى بهدفين مقابل هدف.

خاض فريق الزمالك أخر تدريب على ملعبه يوم 5 يوليو الماضى قبل حصول اللاعبين على راحة 11 يوم بعد تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام غزل المحلة و الذى أقيم مؤخرا و شهد فوز الفريق الأبيض ، حيث كان قد تم نقل التدريبات إلى ملعب الترسانة لإجراء أعمال صيانة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات بدء من اليوم عقب انتهاء أعمال الصيانة.

ويخوض الفريق تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل التدريب الرئيسي، فيما سيؤدي بعض اللاعبين تدريبات استشفائية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وسيف الجزيري عقب تعرضهما للارهاق في مباراة الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندري كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.