شكرا لقرائتكم خبر عن هنداوى: باروندو أفضل مدرب يد فى العالم.. والجيل الحالى سيواصل الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى كريم هنداوى حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أن روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى الإسبانى للمنتخب أفضل مدرب للعبة فى العالم.

وقال هنداوى فى تصريح لبرنامج بى أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، المدرب باروندو إستطاع أن يعلم اللاعبين كيفية مذاكرة المنتخبات والثغرات، مشيرا إلى أن جيب اليد الحالى قادر على إستكمال المشوار وإستكمال سلسلة الإنجازات وتحقيق بطولات كبرى خلال السنوات القادمة.

من جانبه، أكد محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى أنه يعتبر كريم هنداوى شيء كبير للغاية بالنسبة له ويرتبط معه بعلاقة خاصة جدا سواء داخل أو خارج الملعب.

وقال الطيار فى تصريح للبرنامج ذاته أنه كان يتابع كريم هنداوى منذ صغره من قبل اللعب معه، كما أشار الطيار إلى أنه لا يوجد بينه وبين كريم هنداوى أهلى وزمالك مثلما تعتقد بعض الجماهير حيث أن الثنائى يرتبطان بعلاقة قوية للغاية بغض النظر عن المنافسة القائمة بينهما على المستوى المحلى.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام