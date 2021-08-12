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كلاكيت ثالث مرة.. مسحة طبية لبدر بانون فى الأهلى قبل مواجهة إنبى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة اليوم الخميس من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس ، الذى أصيب به مؤخراً.

وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وغاب عن مواجهة الاسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.

 

وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.

 

ويبدأ فريق الأهلي تحضيراته استعدادا لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الممتاز، في المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر في حصد الثلاث نقاط في رحلة تجميع كل النقاط المتاحة في المباريات المتبقية من عمر الدوري لإحكام قبضته على صدارة الدوري والتتويج بالدرع للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.
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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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