شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. مسحة طبية لبدر بانون فى الأهلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع بدر بانون مدافع النادى الأهلى لمسحة جديدة اليوم الخميس من أجل معرفة موقفه من التماثل للشفاء من فيروس كورونا، الذى أصيب به مؤخراً.
وغاب بدر بانون عن مباراة سيراميكا التى أقيمت السبت الماضى فى الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة بسبب إصابته بفيروس كورونا وغاب عن مواجهة الاسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن المسحة الطبية التى أجراها بدر بانون مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة بكورونا جاءت إيجابية للمرة الثانية.
وغاب بانون عن تدريبات الأهلي بعد شكوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وأجرى مسحة طبية أولى جاءت نتيجتها إيجابية، وخضع لمسحة طبية ثانية جاءت نتيجتها أيضًا إيجابية، ويخضع اللاعب للبروتوكول العلاجي والعزل المنزلي.