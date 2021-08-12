شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر تأجيل تشييع جثمان لاعب دجلة المتوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري النيابة العامة تحقيقات مع أسرة طه عثمان لاعب دجلة المتوفي والمتسببين في الحادث، وهو ما تسبب في تأجيل تشييع الجنازة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة طه عثمان بعد صلاة العصر في مقابر عائلته بمصر القديمة.

وكشف أحمد عاطف لاعب دجلة تفاصيل وفاة زميله السابق في الفريق طه عثمان الذي وافته المنية امس الأربعاء.

وقال عاطف لـ"الخليج 365" أن الراحل طه عثمان كان رفقة بعض أصدقائه في سيارة لحضور حفل زفاف صديق لهم بالتجمع الخامس قبل ان يلقي حتفه في حادث أليم.

وتابع أن جميع من في السيارة أصيبوا إصابات بالغة ومتوسطة والوحيد الذي لقى ربه هو طه عثمان.