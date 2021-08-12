شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تطورات إصابة محمد شريف وموقفه من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلي، إن محمد شريف لاعب الفريق سييجري اشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام انبي وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأوضح أبو عبلة، ان الجهاز الطبي فضل خروج محمد شريف في مباراة الفريق امس امام الإسماعيلي التي اقيمت في الإسكندرية، بعد ما شعر اللاعب بعدم الارتياح في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وادى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة انبي المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتسببت فى حرمان فريقه من الخروج بالثلاث نقاط وفقدان نقطتين فى مشواره نحو التربع على قمة الدورى والتى فقدها لصالح الزمالك.

ويعكف موسيمانى على تصحيح أخطاء لاعبيه فى التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، خاصة فى التمركز والرقابة ومحاولة اللحاق بالكرة قبل الوصول إلى رأس المهاجمين، بخلاف الأخطاء فى الربط بين خطوط الأهلى الثلاثة ووجود مساحات بين كل خط وهو ما يستغله المنافسين فى شن هجوم ضاغط على الفريق الأحمر.

ويعانى الأهلى من أزمة فى تراجع أدائه بالشوط الثانى من المباريات الأخيرة ومواصلة نزيف النقاط فى ظل التعادل الأخير مع الإسماعيلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى يوم السبت بالجولة الثلاثين من عمر الدورى، فيما يترقب نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى نفس اليوم.