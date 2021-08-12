شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس مباراة الأهلي والإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت امس في الدورى مع جهازه المعاون لدراسة فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون أمس وحضروا المباراة في مقر إقامة كارتيرون، كما طلب كارتيرون من الجهاز المعاون تسجيل المباراة ودراستها جيدا لوضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهة السبت المقبل.

من ناحية أخرى قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فتح صفحة جديدة مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر ، وانتهت الازمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

ويعود الزمالك للتدريبات اليوم عقب الحصول علي راحة أمس، حيث فضل كارتيرون منح اللاعبين راحة عقب العودة من الإسكندرية خوفا من تعرضهم للارهاق في ظل ضغط المباريات الفترة المقبلة حتي نهاية الدورى.

في سياق مختلف يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى ، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة وما تبقي من عمر مسابقة الدوري بعد تصدر الفريق المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي بعد تعثر الأخير امام الإسماعيلي أمس في الجولة الـ 29 للدورى.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون سيتحدث مع اللاعبين اليوم عن المباريات المقبلة وسيطالب اللاعبين بالتمسك بالفرصة لحصد لقب الدورى وحسم المباريات مبكرا خاصة ان المباريات المقبلة للفريق ستكون في غاية الصعوبة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لصراع الهبوط وتمسك جميع الفرق بالحصول علي نقاط كل مباراة.

وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد الجولة الـ 29 عقب تعادل الأهلي والإسماعيلي بهدف لكل فريق في مباراة الأمس وهو ما منح الزمالك فرصة تصدر الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي بعد تساوي الفريقين في خوض المباريات بواقع 29 مباراة لكل فريق.