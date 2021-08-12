شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم عن التفويت للزمالك: ميفرقش معانا لون الفانلة والكل بيأخد التصريحات على هواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي على الاتهامات التي تطول فريقه حول التفويت للزمالك في المباراة القادمة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري، لاسيما بعد التعادل مع الأهلي بالأمس ومنح الأفضلية للفريق الأبيض نحو التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي.

قال حمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ملناش دعوة باي كلام يقال عن التفويت وليس لنا علاقة بأي نادي وعلاقتنا أن نلعب لنفسنا ونركز على تحقيق الثلاث نقاط ولكن الامر يتوقف على التوفيق أثناء المباراة وحالة اللاعبين".

تابع مدرب عام الإسماعيلي: "هنعمل احسن حاجة عندنا في مباراة الزمالك، ولا يفرق معنا لون الفانلة، وارفض الكلام عن التفويت لان الكلام عن فريق كبير بحجم الاسماعيلي وعيب ان يقال انه لن يلعب باي جدية في اية مباراة".

وردا على تصريحات علي أبو جريشة وحسني عبد ربه نجوم الإسماعيلي واللذين أكدوا أن الدراويش يعانون من ضغط مباريات وهو ما اعتبره البعض مبرر مسبق حال تحقيق نتيجة سلبية أمام الزمالك مؤكدا: "كل واحد بياخد التصريحات على هواه ومن الوارد أن يحدث حالة اجهاد لكل اللاعبين في اي فريق وليس الاسماعيلي، وبالفعل لاعبينا مجهدين وهو ما تحدث عنه أبو جريشة وعبد ربه، ولكن على استعداد للعب في اي حال من الاحوال وهنعرف نريح اللاعبين في الـ48 ساعة القادمة عشان يوصلوا لاعلي حالة فنية قبل مباراة الزمالك".

أردف: "الزمالك يلعب على حسم بطولة الدوري وسنحتاج مجهود كبير في مباراة السبت، وهنخلي اللاعبين يعملوا احسن حاجة عندهم في المباراة لاننا نلعب على الثلاث نقاط".

وعن رسالة الجهاز الفني للاعبيه قبل مواجهة الزمالك، شدد: "رسالتنا للاعبين هو اللعب على الثلاث نقاط واللاعبين تفهمت عقلية ايهاب جلال وطريقة لعبه ولاعبينا محترفين ويلعبون في نادي كبير ولا بديل عن الثلاث نقاط".

وعن تفاصيل التعامل مع مباراة الأهلي والنجاح في الخروج بنقطة من أنياب بطل الدوري في آخر 5 نسخ أوضح: "كنا عارفين ان الاهلي سيخاطر للحصول على الثلاث نقاط وبالتالي سيكون لديه مساحات وكلفنا فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق بالدخول في وسط الملعب لأنه كانت هناك مساحات بين خطي الدفاع والوسط بصفوف الفريق الأحمر، ودفعنا بأحمد مدبولي بسبب السرعات خاصة بعد اجهاد محمد صادق بسبب ارتفاع درجة الرطوبة".

واصل: " بعد نزول حمدي فتحي للعب بين المساكين طلبنا من فخر الدين بن يوسف ومدبولي اللعب في العمق واستغلال المساحات في الوسط واصبح الاستحواذ معنا ، وبعدما تعادلنا خرج حمدي فتخي للعب في وسط الملعب ، لذلك دفعنا بفخر ومدبولي على الاطراف لاستغلال المساحات في ظهر اكرم توفيق وعلي معلول،والاهلي صنع عدد من الفرص الكثيرة التي هددت مرمانا كونه فريق كبير يرغب في تحقيق الفوز ولكن نجحنا في التعامل مع هذه الهجمات".