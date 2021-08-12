شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة المقاولون والجونة بالجبل الأخضر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المقاولون العرب نظيره الجونة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً

2_يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

3_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة المقاولون العرب والجونة مكون من :"وليد عبدالرازق حكمًا للساحة ويعاونه كل من مصطفي حسن مساعد أول وخالد السيد مساعد ثان ومحمد عزوز حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو وإبراهيم محجوب حكم فيديو مساعد.

4_يدخل ذئاب الجبل مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

5_تاريخيا.. مواجهة اليوم هي الخامسة عشرة بين الفريقين في مسابقة الدوري، منذ صعود الجونة موسم 2009/2010، بالإضافة إلى مباراة أخرى في كأس مصر.

6_تفوق المقاولون العرب نسبيا بتحقيق 7 انتصارات، مقابل 5 انتصارات للجونة، بالإضافة إلى فوز في كأس مصر ، وتعادل الفريقان في مباراتين، وكلاهما سلبيا، وحافظ المقاولون على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات وكذلك فريق الجونة.

7_سجل المقاولون العرب 26 هدفا، يتصدرهم التونسي سيف الدين الجزيري برصيد 3 أهداف، في حين سجل الجونة 17 هدفا، يتصدرهم شريف أشرف برصيد 3 أهداف.

8_أول مواجهة بين المقاولون والجونة كانت في الجولة الخامسة موسم 2009/2010، وانتهت بفوز المقاولون بملعبه بهدفين دون رد سجلهما علاء كمال، والفلسطيني محمد سمارة.

9_ أخر مواجهة بين الفريقين كانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بفوز المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة 13 للمسابقة على ستاد خالد بشارة.

10_أول تعادل جاء سلبيا في المواجهة الثالثة بالجبل الأخضر، موسم 2010/2011 ، وحقق المقاولون الفوز برباعية 3 مرات.