شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة "لم الشمل" بين كارتيرون وأحمد فتوح قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فتح صفحة جديدة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعدما تقدم اللاعب باعتذاره للمدير الفني عن رحيله من معسكر الفريق ببرج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/1.

وتقبل كارتيرون اعتذار اللاعب وأكد له انه لاعب محترف وعليه الالتزام في المعسكر، وانتهت الأزمة بين الثنائي ليعود اللاعب للمشاركة في التدريبات بداية من اليوم مع الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

ويعود الزمالك للتدريبات اليوم عقب الحصول علي راحة أمس، حيث فضل كارتيرون منح اللاعبين راحة عقب العودة من الإسكندرية خوفا من تعرضهم للارهاق في ظل ضغط المباريات الفترة المقبلة حتي نهاية الدورى.

من ناحية أخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع لاعبيه قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى ، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة وما تبقي من عمر مسابقة الدوري بعد تصدر الفريق المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي بعد تعثر الأخير امام الإسماعيلي أمس في الجولة الـ 29 للدورى.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون سيتحدث مع اللاعبين اليوم عن المباريات المقبلة وسيطالب اللاعبين بالتمسك بالفرصة لحصد لقب الدورى وحسم المباريات مبكرا خاصة ان المباريات المقبلة للفريق ستكون في غاية الصعوبة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لصراع الهبوط وتمسك جميع الفرق بالحصول علي نقاط كل مباراة.

وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد الجولة الـ 29 عقب تعادل الأهلي والإسماعيلي بهدف لكل فريق في مباراة الأمس وهو ما منح الزمالك فرصة تصدر الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي بعد تساوي الفريقين في خوض المباريات بواقع 29 مباراة لكل فريق.