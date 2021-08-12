شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب دجلة يكشف تفاصيل وفاة صديقه طه عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عاطف لاعب دجلة تفاصيل وفاة زميله السابق في الفريق طه عثمان الذي وافته المنية امس الأربعاء.

وقال عاطف لـ"الخليج 365" أن الراحل طه عثمان كان رفقة بعض أصدقائه في سيارة لحضور حفل زفاف صديق لهم بالتجمع الخامس قبل ان يلقي حتفه في حادث أليم.

وتابع أن جميع من في السيارة أصيبوا إصابات بالغة ومتوسطة والوحيد الذي لقى ربه هو طه عثمان.